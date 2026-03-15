Ученые из Кембриджа предложили создать строгие нормы для контроля за игрушками с ИИ

Специалисты из Кембриджского университета выразили обеспокоенность по поводу влияния игрушек с генеративным искусственным интеллектом на развитие детей. Они считают, что регулярное взаимодействие детей с такими устройствами может привести к проблемам в их развитии и усложнить социальные связи. Об этом написал Infox.ru .

Исследователи предлагают создать строгие нормы для контроля за игрушками с ИИ, чтобы обеспечить психологическую безопасность детей. По их мнению, важно следить за тем, как эти устройства влияют на формирование отношений у детей, которые могут воспринимать их как друзей.

Профессор развития психологии Дженни Гибсон, одна из авторов исследования, отмечает: «Традиционно основное внимание уделялось защите физической безопасности — мы не хотим, чтобы игрушки содержали части, которые могут быть опасны. Теперь необходимо рассматривать и аспекты психологической безопасности».

Кроме того, ученые отмечают, что игрушки с ИИ могут негативно влиять на социальные навыки и критическое мышление детей. Существующий ассортимент игрушек с ИИ может предоставлять предвзятую или недостоверную информацию, что в долгосрочной перспективе влияет на способность детей формировать собственное мнение. Поэтому специалисты рекомендуют разработать стандарты для качественного взаимодействия между детьми и интеллектуальными устройствами.