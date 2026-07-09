Ученые из ХМАО представили новое средство из оленьей шкуры для лечения ран

Специалисты компании «Дикоросы Югры» вместе с учеными РГУ имени Косыгина и Технопарком высоких технологий ХМАО разработали новое медицинское изделие — коллагеновую губку. Ее изготовили из шкуры северного оленя, сообщило Ura.ru со ссылкой на окружной департамент промышленности.

Губка была представлена на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она не только останавливает кровь, но и ускоряет заживление, борется с бактериями и снижает болевые ощущения.

В основе изделия лежит лиофилизированный коллаген, который извлекают из оленьей шкуры. Эффект коллагена усиливается за счет комбинации тройного комплекса экстрактов югорских дикоросов. Это способствует ускорению регенерации тканей и помогает лечить ожоги, трофические язвы, пролежни, обморожения и нагноения.