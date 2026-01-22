Ученые из Дзержинска спроектировали машину для работы на Байкале

Ученые из Дзержинского политехнического института, который является филиалом НГТУ имени Алексеева, представили разработку — ледорезную машину для международного проекта «Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD». Об этом сообщил телеканал «Волга 24» .

Машина предназначена для прокладки подводных кабелей, соединяющих оптические модули телескопа с береговым центром управления. Отличительная особенность машины — наличие двух цилиндров с винтовыми ребордами, которые вращаются навстречу друг другу, компенсируя сопротивление льда и обеспечивая точное движение по курсу.

«Перед нами стояла задача создания нового оборудования, которое бы успешно решало вот эту проблему», — цитирует профессора ИА «Время Н» Виктор Кулепов.

Ученый отметил, что обычные ледорезы не подходят для работы на Байкале, так как толщина льда в зоне работ достигает полутора метров из-за подводных тросов. Разработка ученых из Дзержинска станет частью глобального международного проекта по изучению нейтрино.