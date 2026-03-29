Ученые из Австралии и Германии разработали микродатчики для диагностики рака

Специалисты из Австралии и Германии создали микродатчики для ранней диагностики рака. В основе разработки лежит технология 3D-микропечати, сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на публикацию Университета Аделаиды.

Микродатчики имеют миниатюрные размеры — их толщина сопоставима с человеческим волосом. При этом устройства способны фиксировать сразу несколько биомаркеров, включая температуру и химические изменения.

Как отмечают в университете, исследователи из Института фотоники и передовых сенсорных технологий Университета Аделаиды и Штутгартского университета в Германии разработали миниатюрные датчики, которые могут обнаруживать рак с помощью передовой технологии 3D-микропечати.

Устройство работает на молекулярном уровне и позволяет получать достоверные данные о наличии злокачественных процессов минимально инвазивным способом. При контакте с продуктами жизнедеятельности раковых клеток молекулы начинают излучать свет, интенсивность которого напрямую связана с концентрацией опухолевых клеток.

Ученые рассчитывают, что благодаря современным технологиям лазерной печати спектр выявляемых биомаркеров удастся расширить. Они уже выразили готовность сотрудничать с медицинскими учреждениями и полагают, что внедрение новой системы в практику возможно в течение ближайших десяти лет.