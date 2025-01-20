Ученые ЧГУ исследовали изотопы азота в волосах жителей Северо-Запада России

Ученые из эколого-аналитической лаборатории Череповецкого государственного университета и Института биологии и внутренних вод РАН выяснили, что соотношение стабильных изотопов азота в волосах населения Северо-Запада России примерно на 1,5% выше, чем у жителей Европы и США.Уровень этих изотопов коррелирует с содержанием ртути в организме человека. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По данным исследователей, изотопы азота в волосах могут дать информацию о рационе питания и возможном месте проживания человека. Высокое содержание изотопов обычно указывает на большое количество рыбы в диете.

Так, содержание ртути в волосах жителей промышленного города Череповца, где расположены крупные предприятия химической промышленности и металлургии, в три раза ниже, чем у жителей Кирилловского района, большую часть которого занимает особо охраняемая природная территория. Это связано с высоким потреблением населением дикой рыбы из местных водоемов.