Ученые ААНИИ начали океанологические исследования на севере Баренцева моря

Научная экспедиция «Арктический плавучий университет» стартовала с проведением исследований океанских вод на северном участке Баренцева моря. Об этом сообщил « Вечерний Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктический научно-исследовательского института.

Участники экспедиции уже приступили к изучению маршрута от острова Нортбрук на архипелаге Земля Франца-Иосифа до бухты Русская Гавань на острове Новая Земля.

Программа научного рейса включает развертывание 14 специализированных океанологических точек вдоль выбранного участка. Более половины из них будут многофункциональными станциями, где проведут обширные гидрофизические, гидрохимические и гидробиологические замеры.