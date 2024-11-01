Тюменские врачи удалили опухоль и сохранили зрение 4-летней девочке с Ямала

Специалисты тюменского Федерального центра нейрохирургии спасли зрение маленькой жительнице города Ноябрьск на Ямале. Врачи провели сложнейшую операцию, удалив поражающую глазной нерв опухоль, сообщает URA.RU со ссылкой на представителей администрации Ноябрьска.

По опубликованной информации, в прошлом году юной пациентке диагностировали оптическую глиому с поражением глазного нерва. Сегодня тюменские врачи удалили образование, подключив высокие технологии.

Медикам удалось полностью сохранить зрение четырехлетнему ребенку. Девочка продолжает получать лечение.

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