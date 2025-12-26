Ожирение и сопутствующие воспалительные процессы оказывают столь же неблагоприятное воздействие на дыхательную систему, как и табакокурение. К такому выводу пришли ученые из Бразилии, сообщил Ridlife.ru со ссылкой на Thorax.

Оба фактора резко увеличивают вероятность формирования хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при этом негативные изменения проявляются уже в молодом возрасте, задолго до классических клинических признаков заболевания.

Ученые сделали вывод, что сочетание ожирения и хронического воспаления ускоряет старение тканей дыхательных путей, инициируя развитие болезней легких задолго до классического периода появления симптомов ХОБЛ, добавил «Восток-Медиа».