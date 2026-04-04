The Journals of Gerontology: невозможность оплатить стоматолога способна повышать риск болезней сердца

Исследователи из Бостонского университета раскрыли связь здоровья полости рта и ряда болезней. Об этом сообщил therussiannews.ru со ссылкой на The Journals of Gerontology: Series A.

Ученые проанализировали данные более чем 80 тысяч человек старше 55 лет. Они обнаружили, что люди, которые откладывали посещение стоматолога из-за финансовых трудностей, чаще сталкивались с такими заболеваниями, как инфаркт, сердечная недостаточность, инсульт и деменция.

Исследование подчеркивает важность не только состояния зубов, но и доступности стоматологической помощи. Пропуск необходимых процедур может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья всего организма.