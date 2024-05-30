The Guardian: странные звуки, издаваемые младенцами, могут быть попыткой практиковать речь

Ученые из Уорикского университета (Великобритания) в результате проведенного исследования выяснили, что странные звуки, издаваемые младенцами, могут быть попыткой практиковать вокальный контроль, необходимый для речи. Об этом написало издание The Guardian.

Как уточнил сайт MK.Ru, младенцы намеренно играют со звуками, которые они могут издавать, производя определенные типы вокализаций. Эта игра позволяет малышам  развивать контроль, что имеет решающее значение для последующей разговорной речи.

По словам одного из авторов исследования, доктора Хюнджу Ю, эта работа имеет важные последствия. Кластеризация может оказаться полезным маркером при скрининге нарушений коммуникации.

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