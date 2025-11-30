The Guardian: «Полосы дыр» в Перу были созданы в доинкский период для примитивного рынка

Профессор Чарльз Станиш из Университета Южной Флориды, эксперт по культуре Анд, потратил годы на изучение загадочных ям в горной долине Писко в Перу. Он предположил, что эти искусственные углубления, известные местным как Монте-Сьерпе — змеиная гора, были созданы в доинкский период для примитивного рынка, а затем приспособлены цивилизацией инков для системы учета и хранения, вероятно, для сельского хозяйства. Об этом сообщил сайт MK.RU со ссылкой на The Guardian.

Во время последней экспедиции исследователи использовали беспилотные летательные аппараты для аэрофотосъемки. На полученных снимках с высоким разрешением были видны «поразительные закономерности» в расположении ям. По словам ученых, они отражали расположение хипу — устройств с завязанными шнурками, которые инки использовали для счета и ведения записей.

Еще более убедительными оказались результаты микроботанического анализа образцов отложений, взятых изнутри ям. Окаменевшие семена выявили следы таких культур, как кукуруза и дикорастущие растения, традиционно используемые для ткачества и упаковки товаров.

«Мы доказали, что семена не залетели внутрь, они не были перенесены по воздуху, их должны были занести туда люди», — сказал профессор Станиш.

Будущая работа будет сосредоточена на дальнейшем анализе найденных образцов семян. Доктор Джейкоб Бонгерс планирует возглавить предстоящую экспедицию для дальнейших раскопок. Профессор Станиш считает свое объяснение существования «Полосы дыр» теперь «довольно убедительным».