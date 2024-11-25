Терапевт Водовозов заявил, что лишь 7-15% доклинических исследований применяются на людях

Мировая наука лечит у мышей огромное количество видов рака, а также продлевает жизнь грызунов на 20-25%, однако насколько эти исследования применимы для людей, предстоит выяснить во время клинических испытаний. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik .

Он отметил, что сейчас на людях применяется лишь 7-15% доклинических исследований, потому что организмы крысы и человека имеют множество различий. Так, лабораторные опыты установили пользу кофеина в качестве профилактики борьбы с алкогольной зависимостью.

Ученые выяснили, что кофе блокирует выброс дофамина, который был вызван алкоголем, что уменьшает зависимость. Однако человек и крыса имеют различия по многим показателям высшей нервной системы и физиологии, поэтому это исследование вряд ли можно применить к людям, добавил Водовозов.