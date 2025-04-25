Телеканал «Санкт-Петербург»: братья-генетики Глотовы планируют создать первый в России банк близнецов

Сегодня отмечается Международный день генетики. Город, в котором находится НИИ им. Д. О. Отта, стал местом, где наука о генах начала работать на благо человека. Именно здесь впервые в стране появился отдел геномной медицины. В репортаже телеканала «Санкт-Петербург» рассказывается о том, можно ли изменить наследственность и как ученые продвинулись в разгадке секретов генов успеха.

Уникальная устойчивость к гипоксии помогает альпинистам покорять вершины. Генетик Олег Глотов объясняет, что это качество отличает российских альпинистов-бескислородников от иностранных коллег. Заведующий отделом геномной медицины им. В. С. Баранова НИИ акушерства и гинекологии и репродуктологии им Д. О. Отта Андрей Глотов добавляет, что гипоксия играет роль и при беременности.

Коллекции генов выдающихся спортсменов впечатляют: сила, устойчивость к холоду и лишениям — все это можно найти в молекуле ДНК. Андрей Глотов сравнивает молекулы ДНК с близнецами. И это не случайно, ведь он и его брат Олег — ведущие генетики клиники Отта и генетические близнецы. Их родители-биологи привили им любовь к науке.

Во время учебы в СПбГУ братья изучили друг друга и не нашли отличий в ДНК. Теперь они планируют создать первый в стране банк близнецов. Исследование наследственных признаков всегда начиналось с изучения близнецов, отмечают они.

Генетика сегодня включает сотни направлений. Братья работают и в сфере пренатальной генетики, помогая семейным парам с трудной наследственностью. Они могут протестировать все риски до рождения ребенка и предложить решения.