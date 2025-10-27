Студенты СПбГУ изучили вечную мерзлоту Салехарда во время летней практики

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование вечной мерзлоты в Салехарде во время летней практики. Об этом написал «Ямал 1» .

На основе георадарных съемок и наблюдений ученые выяснили, как инженерные решения влияют на тепловой баланс грунтов. Это подтверждает значимость адаптивных технологий для Арктики, сообщил RT.

Представители СПбГУ и Научного центра изучения Арктики договорились с университетами Шанхая и Нанкина о совместных проектах для разработки новых технологий освоения северных регионов.