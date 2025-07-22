Стоматолог Куваев заявил, что химический состав зубной эмали можно сравнить с паспортом

Химический состав зубной эмали можно сравнить с паспортом. Анализ изотопов и микроэлементов в эмали помогает установить особенности питания человека, его место жительства и условия жизни. Об этом рассказал основатель сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев в интервью Ferra.ru .

Как отметил специалист, возрастные изменения и последствия стресса находят отражение в структуре зубов. Как и кольца на срезе дерева, зубы фиксируют периоды интенсивного или замедленного роста, что может свидетельствовать о болезнях или психологических потрясениях в прошлом.

Микроэлементы в эмали могут прямо указывать на профессию человека. Например, свинец может присутствовать у работников автозаводов или шахт, ртуть — у сотрудников лабораторий или стоматологов старой школы. Серебро и медь встречаются у ювелиров и металлургов. Залим Кудаев отметил, что ртуть долгое время использовалась в амальгамовых пломбах, которые были популярны до конца XX века.