Сотни архивных документов обнародуют в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге станут доступны 449 дел и 13 отдельных единиц хранения — архивных материалов. Это было решено на заседании региональной межведомственной экспертной комиссии под руководством вице-губернатора Ирины Потехиной. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

«Материалы на рассмотрение представили Центральный государственный архив историко-политических документов, Центральный государственный архив и Центральный государственный архив научно-технической документации города», — заявили в пресс-службе аппарата вице-губернатора.

Среди открытых для общественности документов — материалы Ленинградского областного и городского комитетов КПСС за 1947 и 1952 годы. В них, к примеру, есть справка о расположении вестибюля станции метро «Владимирская» с отклоненным предложением о сносе одноименного собора. Еще один документ — письмо о возвращении в СССР Готторпского глобуса, который после войны был доставлен из Германии в Кунсткамеру.