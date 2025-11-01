Сомнолог Бузунов развеял миф о сохранении молодости во сне

Многие слышали истории о людях, которые якобы проспали годы и не изменились внешне. Однако такие рассказы не имеют научных оснований, заявил руководитель Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках и сомнолог Роман Бузунов в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист указал на непрерывность биологического старения, которая объясняется метаболизмом, изменениями ДНК и делением клеток.

«То, что человек не стареет во сне, а потом резко стареет после пробуждения, — тоже миф, не имеющий научных оснований», — отметил эксперт.

Он добавил, что пациенты, длительно находящиеся в коме или вегетативном состоянии, стареют так же, как и здоровые люди. У них снижается мышечная масса, возникают контрактуры и возрастные изменения кожи и сосудов.