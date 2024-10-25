Синоптик Шувалов: изменение течений Атлантики не приведет к похолоданию в России

Глобальное потепление стало причиной изменения ключевых течений Атлантического океана. Замедление меридионального круговорота океанических вод может привести к климатическому коллапсу, однако это коснется не всех стран. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с сайтом «Мир 24» .

По его мнению, изменение циркуляции океана может привести к необратимым последствиям в странах Северной Европы, так как речь идет о региональном влиянии, а не глобальном. В результате на северных и северо-западных территориях Европы ожидается понижение температуры воздуха.

Похолодание не затронет Россию, однако в азиатской части страны может наблюдаться потепление. Прогноз является предварительным, отметил Шувалов.