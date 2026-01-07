Sentiss: употребление алкоголя в праздники может повысить риск развития катаракты

Специалисты компании Sentiss рекомендовали учитывать важные моменты, влияющие на состояние глаз в преддверии новогодних праздников. Активный досуг, употребление алкоголя и длительные праздничные вечера повышают нагрузку на зрение, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Ophthalmology .

По данным ученых, чрезмерное потребление алкогольных напитков увеличивает вероятность возникновения катаракты и возрастных изменений сетчатки. Особенно осторожными следует быть людям с диагнозом глаукома, так как спиртное провоцирует скачки внутриглазного давления.

Другие традиционные элементы празднования тоже несут потенциальные угрозы: мельчайшие фрагменты конфетти или искры бенгальских свечей способны повредить оболочку глаза, а просмотр фейерверков вблизи повышает риск повреждения сетчатки яркими вспышками света. Частое использование гаджетов в темных комнатах усиливает симптомы сухости глаз.