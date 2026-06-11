Сексолог Кульгавчук объяснил, что некоторых мужчин привлекают полные женщины из-за подсознательного образа матери

Психолог и сексолог Евгений Кульгавчук в интервью «Абзацу» рассказал, что тяга некоторых мужчин к женщинам в теле может быть обусловлена двумя причинами.

По его словам, в «пышках» мужчины могут подсознательно видеть образ матери. Объемные формы ассоциируются с гарантией сытости и безопасности. Тяга к женщинам в теле может наблюдаться у тех, кто в детстве сталкивался с дефицитом материнской ласки и заботы.

Кульгавчук отметил, что психоаналитическая традиция связывает первичный объект любви, то есть мать, с источником пищи. Большая грудь в бессознательном — это гарантия сытости и выживания.

В отдельных случаях предпочтение полнотелым женщинам может быть связано со стрессом, например, в период голода или при ощущениях опасности. Наличие такой избранницы восполняет возникший дефицит, добавил специалист.

Кроме того, в момент выбора привлекательной избранницы у мужчины может включиться инстинкт размножения. Женщина в теле воспринимается как наиболее здоровый и подходящий вариант, способный родить здорового ребенка.

Сексолог пояснил, что, вопреки глянцевым журналам, бессознательный механизм оценки фертильности не равен худобе. Эволюционные психологи доказали, что ключевым маркером привлекательности для древнего мужчины было соотношение талии к бедрам (около 0,7). Это соотношение указывает на здоровый гормональный фон и легкость деторождения.