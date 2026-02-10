SCMР: жиры играют важную роль в питании человека, но их тип имеет ключевое значение

Жиры играют важную роль в питании человека, но их тип имеет ключевое значение. Эксперты рассказали, какие продукты следует выбирать и какое количество жиров необходимо употреблять каждый день, а также объяснили, почему без них мозг не может функционировать должным образом. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Доктор философии в области общественного здравоохранения и эпидемиологии питания в Лундском университете Эмили Сонестедт рассказала, что на протяжении десятилетий велись дискуссии о том, какая диета полезнее — с высоким или низким содержанием жира. Эти дискуссии формировали рекомендации по питанию, написали «Известия».

В ходе исследования Сонестедт было доказано, что употребление жирных молочных продуктов, в частности ферментированных (сыр, жирные сливки), связано с более низким риском развития деменции в Швеции. По ее словам, негативная репутация жиров связана с рекомендациями середины XX века, когда насыщенные жиры были признаны одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Нутрициолог из Гонконга Катия Демехина отметила, что такие взгляды сформировались под влиянием «Исследования семи стран», проведенного американским физиологом Анселом Кизом. Однако выводы работы оказали слишком сильное влияние на политику в области питания, несмотря на ограничения исследования.