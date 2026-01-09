SCMP: необратимость времени объясняется взаимосвязью квантовых частиц

Ученые из Хайнаньского университета на юге Китая объяснили, почему время течет только вперед. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).
Исследование показывает, что «стрела времени» может возникать естественным образом на квантовом уровне без ссылки на внешние воздействия или наблюдателя.
Особенность новой теории заключается в том, что она не опирается на измерения, наблюдения или вмешательство извне. Результаты показывают: направление времени формируется само по себе за счет взаимосвязей между квантовыми частицами. Этот процесс заложен в структуре микроскопической физики и не требует дополнительных предположений.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте