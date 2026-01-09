SCMP: необратимость времени объясняется взаимосвязью квантовых частиц

Ученые из Хайнаньского университета на юге Китая объяснили, почему время течет только вперед. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

Исследование показывает, что «стрела времени» может возникать естественным образом на квантовом уровне без ссылки на внешние воздействия или наблюдателя.

Особенность новой теории заключается в том, что она не опирается на измерения, наблюдения или вмешательство извне. Результаты показывают: направление времени формируется само по себе за счет взаимосвязей между квантовыми частицами. Этот процесс заложен в структуре микроскопической физики и не требует дополнительных предположений.