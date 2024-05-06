SciTechDaily: лекарства, блокирующие функцию митохондрий, помогут справиться с диабетом | 360°

Наука 06 мая 2024, 12:49 SciTechDaily: лекарства, блокирующие функцию митохондрий, помогут справиться с диабетом

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Исследователи из Каролинского института провели исследование и выяснили, что блокирующие функцию митохондрий лекарства помогут справиться с ожирением и диабетом. Об этом сообщил сайт SciTechDaily.

Отмечается, что такие препараты благотворно влияют на обмен веществ. Лечение с блокированием производства энергии клетками привело к резкой потере веса, уменьшению накопления жира в печени и восстановлению толерантности к глюкозе у мышей.

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Как сообщила «Свободная пресса», таким образом ученые определили новую потенциальную стратегию лечения распространенных заболеваний.