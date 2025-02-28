Scientific Reports: ученые разработали метод определения пола по размеру клыков

Идентификация пола играет ключевую роль в установлении личности при изучении останков. Порой традиционные способы оказываются неэффективными. Однако ученые смогли найти альтернативные варианты, сообщил Scientific Reports.
Исследование подтвердило возможность достаточно точного определения пола человека по размерам зубов. Новый метод основан на анализе объема клыков.
В ходе эксперимента, охватившего 200 слепков зубов, была выявлена значительная разница в ширине клыков у представителей разных полов. Достоверность данного способа составляет 74–77%, что делает его полезным инструментом для судебной медицины, особенно учитывая простоту выполнения и отсутствие потребности в дорогостоящем оборудовании, добавила Gazeta.SPb.
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