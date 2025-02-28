Scientific Reports: ученые разработали метод определения пола по размеру клыков

Исследование подтвердило возможность достаточно точного определения пола человека по размерам зубов. Новый метод основан на анализе объема клыков.

В ходе эксперимента, охватившего 200 слепков зубов, была выявлена значительная разница в ширине клыков у представителей разных полов. Достоверность данного способа составляет 74–77%, что делает его полезным инструментом для судебной медицины, особенно учитывая простоту выполнения и отсутствие потребности в дорогостоящем оборудовании, добавила Gazeta.SPb.