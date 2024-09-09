ScienceDirect: использование смартфона не увеличивает риск развития рака мозга

Специалисты просмотрели около пяти тысяч работ, отобрав из них самые актуальные. Речь идет о материалах, опубликованных с 1994 по 2022 год.

Эксперты выяснили, что воздействие радиоизлучения при использовании гаджетов, скорее всего, не увеличивает риск появления рака мозга. То же самое касается и профессионального распространения радиочастот.