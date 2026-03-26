ScienceDaily: ученые выяснили, каким образом мозг объединяет содержание и контекст воспоминаний

Исследователи из Боннского университета пролили свет на механизм хранения воспоминаний в мозге человека. В журнале ScienceDaily появилась информация о том, что содержание и контекст событий кодируются разными группами нейронов и объединяются лишь в момент воспроизведения.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что мозг использует два типа нейронов для хранения воспоминаний: одни отвечают за содержание события, а другие — за контекст, то есть за место и время произошедшего. Эта архитектура позволяет гибко воспроизводить воспоминания в различных ситуациях, написали «Известия».

Профессор клиники эпилептологии Университетской клиники Бонна Флориан Морманн пояснил, что ранее уже было известно о существовании специализированных клеток — концептуальных нейронов, которые реагируют на конкретного человека независимо от среды, в которой он появляется.

Ученые провели эксперименты на пациентах с лекарственно-устойчивой эпилепсией, которым были имплантированы электроды в область гиппокампа — ключевой центр памяти. Во время наблюдений участникам предлагали выполнять задания на компьютере, что позволило ученым фиксировать активность отдельных нейронов в реальном времени.

Морманн отметил, что такой подход позволил изучить, как один и тот же объект обрабатывается мозгом в разных контекстах. Исследователи выделили две основные группы нейронов: контент-нейроны, реагирующие на конкретные объекты, и контекст-нейроны, активирующиеся в зависимости от типа задания.