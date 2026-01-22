Science X: летучие мыши используют «акустический поток» для ориентации в темноте

Исследователи из Бристольского университета выяснили, как летучим мышам удается с высокой точностью ориентироваться в темноте. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на Science X.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что летучие мыши применяют концепцию «акустической скорости потока» для навигации. Эхосигналы, которые они излучают, возвращаются с разной скоростью в зависимости от расстояния до объектов и скорости полета мыши. Это создает своеобразный звуковой поток, помогающий летучим мышам определять свое местоположение и корректировать скорость.

Эксперимент проходил в специально созданном коридоре с отражателями. Результаты показали, что изменения в скорости акустического потока могут влиять на скорость полета летучих мышей. Когда отражатели перемещались против направления движения животных, скорость полета снижалась до 28%. В то же время, когда отражатели двигались в направлении полета, летучие мыши ускорялись.

«Мы знаем, что летучие мыши летают быстро, но мы показали, что можем заставить их летать еще быстрее с помощью нашего коридора из "вращающихся живых изгородей". Этот эксперимент предполагает, что летучие мыши, использующие эхолокацию, полагаются на "акустический поток" для контроля скорости», — заявил доктор Шейн Виндзор, один из авторов исследования.

Открытие может стать основой для разработки новых методов навигации для дронов и автономных автомобилей.