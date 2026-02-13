Science Daily: жизненный опыт оказывает влияние на иммунные клетки

Исследователи из Института Салка провели уникальное исследование, которое показало, как наследственные признаки и жизненный опыт влияют на различные типы иммунных клеток. Ученые доказали, что молекулярные изменения, вызванные генетикой и жизненным опытом, оказывают воздействие на поведение клеток иммунитета. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.

В рамках исследования специалисты изучили образцы крови 110 человек с разным генетическим фоном и историей заболеваний. Они сосредоточились на четырех основных типах иммунных клеток: Т-клетках, В-клетках, моноцитах и натуральных киллерах. Ученые обнаружили, что изменения в эпигеноме этих клеток, такие как метилирование генов, зависят от факторов внешней среды.

«Эта работа показывает, что инфекции и воздействие окружающей среды оставляют стойкие эпигенетические следы, которые влияют на поведение иммунных клеток», — подчеркнул ведущий автор исследования, доктор философии, профессор, заведующий кафедрой генетики Международного совета Салка и научный сотрудник Института медицинских исследований Говарда Хьюза Джозеф Экер.

Результаты исследования подчеркивают, насколько сильно генетика и жизненный опыт влияют на идентичность иммунных клеток и поведение иммунной системы. Это открытие может стать основой для разработки более персонализированных методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний.