Science Daily: засухи и наводнения по всему миру происходят все чаще синхронно

Специалисты из Техасского университета в Остине установили, что засухи и наводнения по всему миру происходят все чаще синхронно и являются частью единого климатического процесса. Это стало известно благодаря исследованию, опубликованному в журнале Science Daily .

Ключевую роль в формировании экстремальных изменений водных ресурсов за последние 20 лет играет климатический цикл ENSO, включающий явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Эти процессы в экваториальной части Тихого океана могут одновременно вызывать аномально влажные или засушливые условия в регионах, разделенных тысячами километров, написали «Известия».

Профессор Бюро экономической геологии Школы геонаук Джексона Бриджит Сканлон подчеркнула, что такой эффект напрямую влияет на доступность воды, сельское хозяйство, продовольственную торговлю и глобальное планирование.

Анализ выявил ряд показательных примеров. В середине 2000-х годов Эль-Ниньо совпал с сильной засухой в Южной Африке, а в 2015–2016 годах был связан с нехваткой влаги в бассейне Амазонки. В то же время Ла-Нинья в 2010–2011 годах привела к рекордно влажным условиям в Австралии, на юго-востоке Бразилии и в Южной Африке.

Исследователи зафиксировали глобальный сдвиг в поведении водных систем около 2011–2012 годов: если ранее по миру чаще наблюдались аномально влажные периоды, то после 2012 года стали преобладать сухие экстремумы. Это связывают с устойчивым климатическим режимом в Тихом океане, влияющим на характер ENSO.