Science Daily: ученые фиксируют признаки активности супервулкана Кикай

Специалисты Университета Кобе выявили, что магматический резервуар, ставший причиной крупнейшего извержения голоцена, начал вновь наполняться. По данным исследования, результаты которого опубликовал журнал Science Daily , это открытие может стать ключом к прогнозированию будущих катаклизмов в таких системах, как Йеллоустоун в США и Тоба в Индонезии.

Объектом изучения выступила подводная кальдера Кикай, расположенная к югу от японского острова Кюсю. Для анализа структуры земной коры ученые применили пневматические пушки и донные сейсмометры. Эти инструменты позволили создать детальную карту недр, написали «Известия».

Исследование подтвердило наличие обширной зоны, насыщенной магмой, прямо под местом древнего катаклизма. Геофизик Университета Кобе Нобукадзу Сэама заявил: «Благодаря его размерам и местоположению ясно, что это тот же самый магматический резервуар, что и при предыдущем извержении».

Химический анализ показал, что текущее вещество отличается от выброшенного тысячи лет назад. Это свидетельствует о том, что под лавовым куполом, формирующимся последние 3,9 тысячи лет, находится свежая магма, поступившая из глубин.