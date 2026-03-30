Science Daily: ученые фиксируют признаки активности супервулкана Кикай
Специалисты Университета Кобе выявили, что магматический резервуар, ставший причиной крупнейшего извержения голоцена, начал вновь наполняться. По данным исследования, результаты которого опубликовал журнал Science Daily, это открытие может стать ключом к прогнозированию будущих катаклизмов в таких системах, как Йеллоустоун в США и Тоба в Индонезии.
Объектом изучения выступила подводная кальдера Кикай, расположенная к югу от японского острова Кюсю. Для анализа структуры земной коры ученые применили пневматические пушки и донные сейсмометры. Эти инструменты позволили создать детальную карту недр, написали «Известия».
Исследование подтвердило наличие обширной зоны, насыщенной магмой, прямо под местом древнего катаклизма. Геофизик Университета Кобе Нобукадзу Сэама заявил: «Благодаря его размерам и местоположению ясно, что это тот же самый магматический резервуар, что и при предыдущем извержении».
Химический анализ показал, что текущее вещество отличается от выброшенного тысячи лет назад. Это свидетельствует о том, что под лавовым куполом, формирующимся последние 3,9 тысячи лет, находится свежая магма, поступившая из глубин.