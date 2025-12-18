Science Daily: повседневные привычки существенно влияют на возраст мозга
Ученые из Университета Флориды выяснили, что возраст мозга человека может быть значительно моложе его биологического возраста благодаря определенным привычкам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily.
Эксперты провели МРТ-обследование 128 взрослых участников. По данным авторов работы, у людей с большим количеством здоровых привычек мозг выглядел до восьми лет моложе своего хронологического возраста.
Стало известно, что хроническая боль, низкий доход и социальные ограничения связаны со старением мозга. Однако положительные привычки, такие как качественный сон, здоровый вес, эффективное управление стрессом, отказ от курения и крепкие социальные связи, оказывали более сильное и продолжительное влияние на замедление старения мозга.