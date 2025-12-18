Science Daily: повседневные привычки существенно влияют на возраст мозга

Ученые из Университета Флориды выяснили, что возраст мозга человека может быть значительно моложе его биологического возраста благодаря определенным привычкам. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Science Daily .

Эксперты провели МРТ-обследование 128 взрослых участников. По данным авторов работы, у людей с большим количеством здоровых привычек мозг выглядел до восьми лет моложе своего хронологического возраста.

Стало известно, что хроническая боль, низкий доход и социальные ограничения связаны со старением мозга. Однако положительные привычки, такие как качественный сон, здоровый вес, эффективное управление стрессом, отказ от курения и крепкие социальные связи, оказывали более сильное и продолжительное влияние на замедление старения мозга.