Science Daily: насыщенные сновидения делают сон более восстанавливающим и глубоким

Специалисты Высшей школы перспективных исследований IMT в Лукке установили, что яркие сновидения могут делать сон более глубоким и восстанавливающим, даже если мозг активен. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Daily, сообщили «Известия» .

Возглавил проект профессор нейронауки Джулио Бернарди. Ученые проанализировали данные 44 здоровых взрослых, которые провели в лаборатории четыре ночи. В это время их мозговая активность фиксировалась с помощью высокоплотной электроэнцефалографии. Участников будили более тысячи раз и просили описать свои сновидения и оценить глубину сна.

Ранее считалось, что глубокий сон характеризуется минимальной активностью мозга и отсутствием осознанности. Сновидения же связывали с фазой быстрого сна и рассматривали как признак частичного «пробуждения» мозга.

Однако новое исследование показало, что участники сообщали о глубоком сне не только в периоды отсутствия сознательного опыта, но и после ярких сновидений. Поверхностный сон, напротив, ассоциировался с размытыми переживаниями.

«По всей видимости, сновидения меняют то, как мозг интерпретирует собственную активность: чем более захватывающий сон, тем глубже кажется отдых», — отметил Бернарди.

Ученые пришли к выводу, что захватывающие сны помогают поддерживать ощущение отрезанности от внешнего мира, что является ключевым признаком восстанавливающего сна.