Science Daily: длительные прогулки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование ученых выявило преимущество длительных прогулок перед короткими перерывами на свежем воздухе. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Science Daily .

По данным экспертов, длительные прогулки снижают риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые пришли к выводу, что для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, важна не только ежедневная норма шагов, но и продолжительность прогулок.

В исследовании, проведенном среди 33 560 человек, изучались группы, отличающиеся по времени, проведенному на улице. Выяснилось, что люди, предпочитающие длительные прогулки без перерывов, имеют меньший риск заболеваний и смерти по сравнению с любителями кратковременных походов.