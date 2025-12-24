Science Daily: длительные прогулки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Исследование ученых выявило преимущество длительных прогулок перед короткими перерывами на свежем воздухе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily.
По данным экспертов, длительные прогулки снижают риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые пришли к выводу, что для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, важна не только ежедневная норма шагов, но и продолжительность прогулок.
В исследовании, проведенном среди 33 560 человек, изучались группы, отличающиеся по времени, проведенному на улице. Выяснилось, что люди, предпочитающие длительные прогулки без перерывов, имеют меньший риск заболеваний и смерти по сравнению с любителями кратковременных походов.