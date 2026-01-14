Science Daily: аминокислота в слюне человека предотвращает развитие кариеса

Специалисты обнаружили, что природная аминокислота аргинин, присутствующая в слюне человека, способна уменьшать агрессивность зубного налета и предотвращать развитие кариеса на ранних стадиях. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Science Daily .

Поражение эмали возникает из-за активности бактерий в полости рта, которые разлагают сахара из пищи и выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль. Микроорганизмы формируют биопленки — зубной налет, где кислотная среда сохраняется дольше и усугубляет повреждение зубов.

По данным ученых, аргинин влияет на свойства биопленок. Полезные бактерии используют его для производства щелочных соединений, нейтрализующих кислоты. При высоком содержании аргинина в полости рта создаются условия, при которых полезные микроорганизмы вытесняют вредные.