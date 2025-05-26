Science Alert: ученые из США доказали, что скука положительно влияет на работу мозга

Американские ученые провели исследование, согласно которому чувство скуки положительно влияет на работу человеческого мозга. Оно помогает мозгу восстановиться после перенапряжения и сосредоточиться на значимых вещах. Об этом сообщил сайт vse42.ru.
Ситуации, вызванные рутинной работой, просмотром неинтересных фильмов или длинными поездками, создают ощущение замедления времени, иногда провоцируя дискомфорт. Однако эксперты доказали, что подобное состояние способствует снижению напряжения и сигналит организму о потребности в отдыхе.
Вместе с тем специалисты подчеркнули, что постоянная скука может свидетельствовать о наличии депрессии. Результаты исследования опубликовали в Science Alert.
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