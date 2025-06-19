Schizophr Bull: люди с шизофренией чаще испытывают трудности с грамматикой

Журнал Schizophrenia Bulletin (Schizophr Bull) опубликовал результаты исследования международной группы ученых. Выяснилось, что шизофрения оказывает влияние на способность формировать и понимать грамматические конструкции. Об этом сообщил therussiannews.ru .

Соответствующая проблема становится причиной затруднений в общении, грамматических ошибок и нечетких формулировок. Степень нарушений варьируется среди пациентов: у одних проблемы с грамматикой более очевидны, у других — менее. Это может свидетельствовать о существовании различных речевых профилей внутри группы людей с шизофренией.

Исследователи предложили применять анализ грамматических особенностей в качестве маркера для раннего обнаружения заболевания.