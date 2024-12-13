Сайт mdpi.com: ученые выяснили, что силовые тренировки сокращают биологический возраст за счет длины теломер

Новое исследование ученых показало, что силовые тренировки, которыми человек занимается на регулярной основе, могут существенно замедлить биологическое старение. Об этом написал сайт kp.ru , ссылаясь на научное издание mdpi.com .

Специалисты проанализировали систему тренировок около 4 900 мужчин и женщин, а также их биологические показатели. У тех участников исследования, кто занимался силовыми тренировками на регулярной основе, выявили более длинные теломеры — защитные структуры на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом. Авторы работы пояснили, что удлинение теломер напрямую связано с замедлением процессов старения.

Люди, которые тренируются 90 минут в неделю, имеют показатели биологического возраста примерно на четыре года моложе, чем те, кто не имеет регулярных физических нагрузок. Ученые подчеркивают, что пользу организму могут принести даже 10-минутные тренировки.

Силовые нагрузки укрепляют мышцы, костную ткань, улучшают общую физическую форму и снижают риск травм. За счет регулярных тренировок улучшается метаболизм и повышается выносливость.