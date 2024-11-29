Сайт 3dnews.ru: ученые из Техасского университета обнаружили уязвимость в системах ИИ

Специалисты из Техасского университета в Сан-Антонио во время исследования обнаружили уязвимость в системах ИИ. Они выяснили, что современные системы уязвимы для манипуляций при помощи альфа-канала в файлах изображений, написал сайт 3dnews.ru .

Как уточнила «Свободная пресса», управляющий прозрачностью изображения альфа-канал зачастую игнорируется при создании средств анализа с искусственным интеллектом. Специалисты подчеркнули, что он может стать средством для кибератак на системы в области медицины и автопилота.

Наибольшей уязвимостью подвержены модели ИИ, лежащие в основе систем автопилота. Как рассказала руководитель работы — доцент Гвиневра Чэнь, альфа-канал позволяет манипулировать алгоритмами распознавания дорожных знаков, содержащих фрагменты в оттенках серого. Таким образом возникает угроза тяжелых последствий.