РТУ МИРЭА: ученым удалось повысить точность доставки лекарств от раковых опухолей

Ученые из Института тонких химических технологий имени М.В Ломоносова РТУ МИРЭА совершили значительный прорыв в области медицины, увеличив точность доставки лекарственных препаратов к злокачественным опухолям на 25%. Об этом сообщил RT .

Они достигли этого результата благодаря присоединению молекул фолиевой кислоты к транспортным агентам — особым молекулам-липосомам. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда, а его результаты были опубликованы в журнале «БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение».

Адресная доставка лекарств становится все более популярной в современной медицине, особенно с использованием катионных липосом — полых молекулярных капсул, близких по структуре к клеточным мембранам. Внутри липосом находятся молекулы лекарственных соединений, которые начинают действовать только тогда, когда липосома достигает клетки-мишени. Это позволяет снизить дозировку лекарственных препаратов, что важно, так как многие из них имеют серьезные побочные эффекты.

Такие адресные катионные липосомы могут быть использованы для борьбы с различными заболеваниями, воспалениями, аутоиммунными расстройствами и инфекциями.