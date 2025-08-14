Российский ученый Волошин предложил новый метод борьбы с лекарственной резистентностью

Ученый из Института общей и неорганической химии РАН имени Н.С. Курнакова профессор Ян Волошин предложил новый подход к созданию лекарств для борьбы с устойчивыми инфекциями, опухолями и вирусами. Об этом сайту RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Заведующий лабораторией нанобиоматериалов и биоэффекторов для тераностики социально значимых заболеваний ИОНХ РАН Ян Волошин объяснил, что патогены становятся неуязвимыми из-за мутаций на молекулярных структурах поверхности клеток. Новый подход позволит лекарственным молекулам воздействовать на внутренние биосистемы клетки, снижая вероятность развития резистентности.
В основе разработки — уникальные неорганические и металлокомплексные соединения с трехмерной структурой. Они воздействуют на внутренние механизмы клеток, а не на их поверхность, что делает их перспективной основой для новых препаратов против лекарственной резистентности. Результаты исследования опубликовали в журнале Chemistry Asian Journal.
