Российские ученые выяснили, что женщины до 45 лет чаще испытывают атипичные симптомы инфаркта миокарда

Российские исследователи обнаружили, что острый коронарный синдром (инфаркт миокарда) у женщин моложе 45 лет становится все более распространенным и зачастую остается незамеченным врачами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на публикацию «Русского медицинского журнала. Медицинское обозрение».

Симптомы заболевания часто отличаются от классических проявлений и включают боль в спине, шее, челюсти, тошноту, рвоту, одышку и чувство усталости. По статистике, около половины пациенток испытывают атипичную симптоматику, а треть обращается за медицинской помощью позже оптимального срока.

Ученые подчеркнули необходимость повышения осведомленности медиков и самих пациенток относительно специфики диагностики инфаркта у женщин молодого возраста.

Эти выводы подтверждают американские и французские исследования, показавшие, что традиционные признаки инфаркта проявляются лишь у небольшого процента женщин, остальные жалуются на усталость, головокружения и неприятные ощущения в области живота.

Специалисты призвали внимательно относиться к любым необычным симптомам и немедленно обращаться за консультацией врача-кардиолога.