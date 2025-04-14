Российские ученые удешевили разведку петротермальных ресурсов

Исследователи из Центра геоэлектромагнитных исследований Института физики Земли РАН предложили новый экологически чистый способ разведки петротермальных ресурсов с помощью магнитотеллурического зондирования. Технология позволяет точнее выбирать место бурения скважин для добычи геотермальной энергии, снижая затраты и влияние на природу. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

По данным ученых, петротермальные источники могут стать альтернативой ископаемому топливу. Они представляют собой горячие сухие породы, залегающие на глубине до 10 километров. Чтобы получить энергию, бурят две скважины: через одну заливают холодную воду, а через другую она возвращается на поверхность уже нагретой.

До сих пор места для бурения выбирались наугад, без знания свойств пород на больших глубинах. Новый метод позволяет оценить температуру и проницаемость пород с поверхности Земли, используя естественное электромагнитное поле. Программная нейросеть создает «паспорт» участка недр, который служит основой для оценки петротермальных ресурсов и принятия решения о бурении.

Первые испытания методики успешно провели в Европе, теперь ее планируют применять в России, включая Камчатку и Сибирь. Результаты исследования опубликовали в журнале Renewable Energy.