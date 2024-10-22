Российские ученые разработали программу для восстановления пациентов после инсульта

Ученые из России создали уникальное приложение TeleRehab, которое помогает врачам в эффективной реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу НИТУ МИСИС.

Программа задействует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и предлагает медикам персональное решение для каждого больного. Результаты работы опубликовали в научном журнале Life.

Отмечается, что применение ИИ в медицине сократит вероятность ошибок со стороны врачей и предотвратит использование устаревших рекомендаций.