Российские ученые разработали программу для восстановления пациентов после инсульта
Ученые из России создали уникальное приложение TeleRehab, которое помогает врачам в эффективной реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу НИТУ МИСИС.
Программа задействует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и предлагает медикам персональное решение для каждого больного. Результаты работы опубликовали в научном журнале Life.
Отмечается, что применение ИИ в медицине сократит вероятность ошибок со стороны врачей и предотвратит использование устаревших рекомендаций.
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