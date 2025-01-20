Российские ученые изучили эффективность фуллеренов в лечении алкогольной нейропатии

Ученые Южного федерального университета обнаружили, что фуллерены, уникальные наночастицы из углерода, могут применяться для доставки лекарств и лечения алкогольной нейропатии. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Исследователи выяснили, что добавление сурфактана, вещества, производимого бактерией Bacillus subtilis, повышает биодоступность фуллеренов, делая их менее токсичными для организма. Эта технология открывает большие перспективы в медицине, включая адресную доставку лекарств и фотодинамическую терапию. Однако сейчас ученые продолжают исследовать безопасность фуллеренов, особенно их накопление в печени.