Российские биологи обнаружили новый метод борьбы с окислительным стрессом

Исследователи из Казани и Санкт-Петербурга разработали новый класс соединений, которые могут блокировать окислительный стресс в организме человека. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Окислительный стресс вызывает воздействие свободных радикалов — молекул с неспаренными электронами — на клетки. В нормальных условиях активность свободных радикалов контролируется специальной ферментной системой организма.

Однако в неблагоприятной среде эта система может дать сбой. Российские ученые нашли способы повторно активировать ее работу.

Исследование может стать основой для создания новых препаратов для профилактики раннего старения, онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Итоги научной работы опубликовали в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.