Российские биологи обнаружили новый метод борьбы с окислительным стрессом

Исследователи из Казани и Санкт-Петербурга разработали новый класс соединений, которые могут блокировать окислительный стресс в организме человека. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.
Окислительный стресс вызывает воздействие свободных радикалов — молекул с неспаренными электронами — на клетки. В нормальных условиях активность свободных радикалов контролируется специальной ферментной системой организма.
Однако в неблагоприятной среде эта система может дать сбой. Российские ученые нашли способы повторно активировать ее работу.
Исследование может стать основой для создания новых препаратов для профилактики раннего старения, онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Итоги научной работы опубликовали в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.
Глава Подольска вручил награды военным врачам и раненым бойцам СВО
Дядя узнал племянника среди выживших пассажиров упавшего в Актау самолета
Члены банды из Севастополя получили сроки за организацию тайника с оружием
Появился список россиян, находившихся на борту упавшего в Актау самолета
Автоэксперт Хайцеэр: снизить расход топлива поможет плавное движение машины
Авиакомпания опубликовала список всех пассажиров разбившегося в Актау самолета
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте