Российские археологи воссоздали облик древнего иракского города

Директор департамента геодезического контроля и цифровых измерений SEVERIN DEVELOPMENT Дмитрий Кеся сообщил о создании цифровой модели древнего иракского города. На конференции в пресс-центре «Известий» , посвященной проекту BIM-моделирования, эксперт рассказал, что российские археологи смогли получить детализированное представление об объекте без физического вмешательства.

По словам Кеся, современные технологии позволили исследователям точно воспроизвести геометрию города. Это невозможно было бы сделать с помощью классических археологических методов.

«Если бы мы действовали традиционно, пришлось бы проводить раскопки, что по сути является разрушением памятника. В нашем случае мы полностью обошлись дистанционными методами и получили всю необходимую информацию без физического вмешательства», — подчеркнул Кеся.