Роскосмос рассказал о роли ИИ на будущей орбитальной станции

Директор департамента цифровой трансформации Роскосмоса Дмитрий Горшков сообщил сайту телеканала «Звезда» , что при проектировании рабочих мест для космонавтов на будущей российской орбитальной станции (РОС), а также для проведения комплексного медицинского обследования на орбите и функции пилотирования будет применяться искусственный интеллект (ИИ).

«Искусственный интеллект уже войдет как полноценное применение в уже новой орбитальной станции, которую мы строим, потому что она уникальна как станция-дрон. Первая в мире», — отметил Горшков.

Цифровой интеллект позволит компьютеру обрабатывать и анализировать изображения, а также прогнозировать различные сценарии. На РОС планируется создание рабочих мест для космонавтов с полной заменой пилотируемой функции компьютером.

Уже сейчас на МКС активно используются нейросети. Например, космонавты делают себе УЗИ, чтобы понять, как ведет себя организм в невесомости. ИИ помогает определить, правильно ли проведена диагностика.