Роскачество: в БАДах семи исследованных компаний доля омега-3 оказалась меньше 40%

Выявленные различия оказались весьма значительными: концентрация омега-3 варьировалась от 15% до 60% от общего веса капсулы. Более половины проверенных продуктов, восемь марок, содержали долю омега-3, превышающую половину состава. Остальные семь показали концентрацию меньше 40%. Шесть брендов продемонстрировали расхождения между реальной концентрацией вещества и указанной на этикетке продукта.

Существуют две ключевые причины, объясняющие возможное занижение производителями заявленных характеристик. Первая заключается в стремлении сократить расходы путем использования дешевого сырья. Вторая связана с отсутствием процедуры входящего контроля.