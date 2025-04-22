РНФ: в России создали систему выявления риска остановки сердца после инфаркта
Исследователи Пензенского государственного университета провели обследование пациентов, перенесших инфаркт миокарда, с целью выявления признаков, сигнализирующих о вероятности возникновения желудочковой тахикардии. Данное состояние представляет собой серьезное осложнение, часто возникающее после инфаркта. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.
Специалисты смогли установить специфическое сочетание показателей, позволяющих оценить вероятность развития желудочковой тахикардии. Патология характеризуется резким учащением сердцебиения и нарушением ритма, что затрудняет эффективную циркуляцию крови и повышает риск остановки сердца.
Команда ученых проанализировала данные 80 пациентов разного возраста, перенесших инфаркт. Основываясь на полученных результатах, эксперты предложили методику определения риска возникновения желудочковой тахикардии, учитывающую такие показатели, как концентрация NT-proBNP в крови, размеры постинфарктного рубца, способность сердца сокращаться и изменения электрокардиограммы.