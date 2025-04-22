РНФ: в России создали систему выявления риска остановки сердца после инфаркта

Исследователи Пензенского государственного университета провели обследование пациентов, перенесших инфаркт миокарда, с целью выявления признаков, сигнализирующих о вероятности возникновения желудочковой тахикардии. Данное состояние представляет собой серьезное осложнение, часто возникающее после инфаркта. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.