Ridlife.ru: апельсиновый сок улучшает работу генов, отвечающих за здоровье сердца и сосудов

Международная команда исследователей установила, что ежедневное потребление стакана апельсинового сока положительно воздействует на работу генов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы и метаболизм. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на Ridlife.ru.

По итогам исследования с участием 20 добровольцев было выявлено влияние напитка на активность более 1700 генов, включая противовоспалительные эффекты и улучшенную регуляцию сосудистой ткани. Наибольший положительный отклик зафиксирован среди людей нормального веса, тогда как участники с лишним весом показали активацию генов, управляющих липидным обменом.

Ученые связывают выявленные свойства с наличием в цитрусах флавоноидов — антиоксидантов, защищающих сердце и сосуды. Хотя выводы предварительны и требуют дальнейшего изучения, специалисты полагают, что апельсиновый сок обладает перспективами в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.